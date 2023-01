Cartes jaunes: Traore, Falzone, Debelic, Rébéré.

Carte rouge: Tamoh (2cj, 90e).

Buts: Fernémont (1-0, 3e), Sardo (1-1, 8e), Debelic (1-2, 87e), Debole (1-3, 90e).

MONCEAU: Lazitch, Dehont (85e Belvedere), Navona, Fernémont, Samouti, Cuypers, Prestifilippo (60e Kitoko), Steens, Lambert (79e Brabant), Traore, Laurent (46e Tamoh).

TERTRE-HAUTRAGE: Locatelli, Wuillot, Valenti, Mukala, Debenest, Vermeulen (67e Debole), Fassin, Falzone, Rébéré, Sardo (90e Tommasi), Debelic.

À la maison, Monceau devait impérativement l’emporter contre Tertre, un concurrent direct pour le maintien. Malgré plusieurs absents, les Moncellois réalisaient un début de rencontre parfait, avec un but rapide de Fernémont. Bien lancé dans le rectangle, le buteur maison ne se posait aucune question: 1-0. Mais cet avantage était de courte durée. Les visités éprouvaient toutes les peines du monde à se dégager. Un ballon qui traînait plus tard, les visiteurs égalisaient via Sardo. Dans la foulée, Cuypers trouvait le montant sur coup franc, mais Tertre se procurait les meilleures occasions.

Au retour des vestiaires, les Moncellois étaient plus dangereux. Ils s’offraient quelques opportunités via Fernémont. Mais le ballon ne voulait pas rentrer. Tertre devait faire le gros dos. Mais les visiteurs tenaient le coup. Dans les trois dernières minutes, ils s’offraient une opportunité en or. Bien lancé dans la profondeur, Debelic voulait sans aucun doute centrer. Mais avec l’état du terrain, son ballon prenait de la hauteur pour finalement surprendre Lazitch. Ce but coupait les jambes des Moncellois. Dans les arrêts de jeu, Tertre donnait au score son allure définitive. Il est grand temps de réagir pour Monceau, sous peine de se retrouver dans une position vraiment délicate.