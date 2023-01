"Je pense qu’on doit essayer de sortir de cette spirale négative, lance le portier de Monceau. Le groupe se met de la pression et cela ne fonctionne pas. C’est dommage. On avait l’occasion d’écarter un concurrent pour le maintien. On réalise un début de rencontre, avec ce but qui tombe tôt dans la partie. Malheureusement, on encaisse trop vite, dans la foulée."