Cartes jaunes: Onkeya, Vannieuwenborgh, Benyagoub, Venezia.

Buts: Dessart (1-0, 20e), Benyagoub (2-0, 50e), Hemal (2-1, 90e).

MONS: Decooman, Onkeya, Meulemans, Berquemanne, Bachy (72e Limbourg), Soupart (72e Benyagoub), Delys, Maes (80e Mercier), Fosso, Vannieuwenborgh, Dessart (35e Koukam).

RANSART: Minsart, G. Cagnina, Venezia, Courtin, Gnakpa (40e Quina), Hemal, Prevot, Dufer, Crocco (72e T. Cagnina), Miceli, Zidda.

Privés de Castellana suspendu, les Cougars prenaient les choses en main. Les visiteurs se créaient les premières chaudes alertes, sur coups francs successifs. Mons affichait une moyenne d’âge très jeune et donc beaucoup de répondant physique, à défaut d’expérience. Dessart ouvrait le score côté Montois juste après avoir placé une tête sur la barre transversale du but défendu par Minsart. Les Ransartois accusèrent le coup, dominés dans tous les compartiments du jeu. Maes avait l’occasion de doubler la mise mais offrait un cadeau à la défense carolo, en loupant le plus facile. Minsart sortait une parade pour éviter le pire avant la pause.

En seconde période, Koukam servait Benyagoub qui doublait la mise. Double coup gagnant du coach Walasiak. Hemal réduisait le score pour l’honneur. Venezia analysait: "On a essayé de donner de l’envie, par rapport à ces dernières semaines, pour briser cette spirale négative. Nous voulions gagner, faire les efforts nécessaires, mais après le premier but, nous retombons dans nos travers et il nous a coupé les jambes. À la mi-temps, nous avons essayé de réagir, mais au final, tout était déjà plié à la pause."