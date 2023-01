Le virus du foot toujours bien présent

Pour sa 46e saison en tant qu’entraîneur, Alain Cortella a décidé il y a deux semaines de relever un nouveau challenge et de reprendre le poste occupé par Thomas Stainier à Erpion. À bientôt 70 ans, le nouveau coach a accepté de reprendre en main une équipe. "J’avais décidé d’arrêter d’entraîner les équipes premières et de me consacrer aux jeunes. Mais quand le comité m’a proposé de reprendre en main le groupe, que j’ai pu voir évoluer plusieurs fois, je n’ai pas hésité. À bientôt 70 ans et après une belle carrière dans les équipes de la Botte, le virus est toujours présent et c’est difficile de décrocher." Après avoir partagé l’enjeu face à Solre-St-Géry (2-2), Erpion a récidivé sur le même score contre Boussu-lez-Walcourt. La première victoire se fait attendre. "Il faudra insister sur le repositionnement défensif, sur l’organisation du jeu et sur la condition physique. Mais prenons le temps de bien faire les choses."