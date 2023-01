Le coup d'arrêt inattendu

Etant donné leur forme actuelle, l’entraîneur des Forgerons Luc Quertinmont ne s’attendait pas à essuyer une défaite à domicile. "Mais c e n’est pas une vraie surprise en soi vu l’adversaire, pense le T1. Nous n’étions pas au niveau et Gozée mérite amplement sa victoire. Il s’est créé plus d’occasions, a mis plus d’engagement. Nous avons manqué d’agressivité. Notre gardien a de plus arrêté un pénalty. On n’a rien à revendiquer."