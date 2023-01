Cartes jaunes: Rawash, Dipa Dia, Bilteryst, Ouedraogo

But: Carruana (1-0, 52e).

HORNU: Desomberg, Ouedraogo, Rawash, Gourad, Carruana (77e Pasqualino), Debus, Dipa Dia (84e Ayivi), Mehmadia, D’Errico, Hadjeb, Van Wayenberge (90e Montcho).

SOLRE-SUR-SAMBRE: Bilteryst, De Brabander, Virgili (75e Chrichmi), Boulanger, Mustin (51e Balsamo), Thery, Gailliez, Geenen (61e Millien), Cuche, Patelli, Nicolay.

Les Solréziens souhaitaient faire oublier la défaite contre Pays-Blanc. Mais ce fut encore l’échec qui attendait les Hennuyers, au bout des 90 minutes à Hornu.

Peu avant l’heure de jeu, Carruana déflorait le score et les Borains prenaient confiance. Solré courait après le score et la chance tournait le dos aux Tuniques bleues qui envoyaient par trois fois le cuir sur le montant du but défendu par Desomberg !

Crève-la-faim

Le score ne bougeait plus. Johan Lardin pestait contre la guigne: "Face à une équipe très agressive nous avons souffert, notamment sur les phases arrêtées. Nous avons mal exploité le jeu dans les intervalles. Ils ont bien répondu aux duels, c’est clairement une équipe de crève-la-faim, ici à Hornu ! Nous avons trois lattes, un but annulé sur phase arrêtée, le gardien capte le ballon sur sa ligne. On reprend ensuite le ballon, on marque, mais l’arbitre donne un corner ! Bizarre mais bon je n’ai rien à reprocher à mon groupe aujourd’hui."