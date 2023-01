Cartes jaunes: Bah S., Nejrabi, Thabize.

Carte rouge: Kambala (85e).

Buts: Thabize (1-0, 19e), Pingaut (1-1, 73e).

GOSSELIES: Martinez, Santinelli (86e Passalacqua), Adam, Kudiangana (46e Alestra), Bollens, Laloux, Pingaut, Bertoncello, Boumediane (82e Latragna), Arena, Luvovadio.

LÉOPOLD UCCLE: Hatefi, Bah S., Diallo, Niagoua, Stouvenaker, Kabangu (72e Benhamman), Nejrabi, Bah H., Thabize, Likau Bitoma (88e Luz Sampaio), Kampala.

Grosse déception au stade Bardet ce dimanche. Malgré une météo glaciale, les Gosseliens ont directement montré qu’ils étaient bien décidés à prendre les trois points face à un Léopold Uccle qui ne pointaient qu’à cinq points des Carolos.

Après deux belles possibilités via Arena et Boumediane, c’est toutefois le Léopold Uccle qui ouvrait la marque. Kambala, esseulé dans le rectangle gosselien se montrait efficace après un peu de 20 minutes de jeu. Une ouverture du score contre le cours du jeu qui ne refroidissait pas les hommes de Steve Pischedda et c’est de nouveau Arena et Boumediane, déroutants, qui alertait un Nicolas Hatefi toujours prompt.

Après la pause, Jordan Arena, encore lui, multipliait les occasions franches mais lorsqu’il manquait de précision, c’est le portier bruxellois qui se mettait en valeur. Les avants n’arrivant pas à concrétiser, c’est un défenseur qui a permis aux Casserole de recoller au score. Basile Pingaut déviant de la tête un coup franc à la 73e. "Nous avons manqué de chance aujourd’hui, commente le buteur arrivé récemment à Gosselies en provenance du Condrusien. Selon moi, on aurait dû faire 12 sur 12, au lieu de cela, nous ne récoltons que 2 points sur ces quatre matches. Toutefois je suis certain que nous allons nous sauver en fin de saison au vu de la qualité dans ce groupe. Il reste 30 points à prendre."

Avant cela, les deux équipes pourront profiter d’une semaine de repos vu qu’elles ne joueront pas le week-end prochain. Rendez-vous dans 15 jours avec un déplacement à Aische pour Gosselies et la réception de Jodoigne pour le Léopold Uccle. François Payen

"Cela fait maintenant quatre ou cinq semaines que nous nous montrons conquérants sur le terrain sans pour autant être récompensés. D’habitude, nous touchons une fois la transversale adverse, ici c’était trois. Je pense que nous avons eu sept ou huit occasions franches mais nous ne plantons qu’un seul but et nous sortons avec un seul point. C’est triste"