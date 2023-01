Arbitre: M. Parent.

Cartes Jaunes: Clamot, Arena, François, Dei-Gobbi, Hamri, Belasfar.

But: Cammisuli (0-1, 39e).

GILLY: Kozak, Gursever (86e Kalincik), Tandoum (89e Beldjilali), Vanhorick, Rouane, Bahati, Hamri, Hanicq, Mbango Bosakwa, Clamot, Atasever.

FLÉNU: Delwarte, Demol, Nicaise, Cammisuli (88e Celsy), François, Dei-Gobbi, Belasfar, Ouzrouhene, Tanche, Sergeant (14e Gilson), Arena.

"C’est rageant de perdre le match sur un cadeau que nous leur faisons, pointait à l’issue de la rencontre Marco Capacci, l’entraîneur gillicien. Nous avons tout fait pour revenir au score mais mes joueurs ont oublié de combiner en équipe. Trop d’éléments voulaient marquer ce but tout seul. Les absents ne doivent pas servir d’excuse à la défaite."

L’amertume était palpable dans les rangs des Gayolles. Les deux formations ont connu chacune une mi-temps à leur actif. Les Flénusiens ont pensé revivre le scénario de leur match à Ransart: une domination, des opportunités mais un manque de réalisme devant le but. Ils profitent finalement d’une perte de balle de Clamot pour aller tromper Kozak à six minutes du repos et de rejoindre les vestiaires avec un avantage logique.

La seconde période est prise en main par Gilly qui domine les échanges mais peine à se créer des occasions dignes de ce nom. Les offensifs ont trop souvent fait des mauvais choix et Delwarte a finalement vécu une soirée assez tranquille tandis que ses coéquipiers oubliaient à l’une ou l’autre reprise de tuer tout suspense.