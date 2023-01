G. Libert: "Pas de sentiment de revanche"

Face à une opposition du bas de tableau, les Carolos se sont logiquement imposés. "Nous avons eu du mal à monopoliser le ballon mais nous avons eu plus d’occasions que notre adversaire, estime Guillaume Libert, le coach carolo. C’était une surface de jeu très difficile où il était compliqué de poser le jeu. Nous avons eu beaucoup de déchets techniques mais je n’en veux pas à mes joueurs. Il n’y avait pas de sentiments de revanche en venant ici. C’était évidemment particulier de retrouver ces installations et de s’asseoir sur le banc adverse mais c’est tout. La page est désormais tournée. Nous faisons surtout une bonne opération au classement avec le nul de Gilly B et pour le gain de la tranche que nous avons en point de mire. Sur ce point, le match à Mellet sera important."