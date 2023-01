Après trois semaines sans compétition, les Mominois se sont bien remis dans le bain face aux jeunes montagnards. La formation coachée par David Gourisse revient à une unité de Forges.

Froidchapelle B 4 - Beaumont B 1

Victoire des Rouges face à des Beaumontois en manque de réalisme. "La première mi-temps a d’abord été équilibrée avant qu’on prenne le dessu s, analyse Mederick Ros. On a eu un nombre incalculable d’occasions, sans parvenir à les transformer. En seconde période, on a oublié de remonter sur le terrain et Froidchapelle a pris l’avantage. On a raté le coche avant la pause." En face, on loue la qualité de la rencontre. "Pour un match de P4, c’était très agréable à suivre, souligne Fabian Garcia. On a vu du beau football et du fair-play. Pour nous, ce sont trois points qui font du bien au moral."

Grand-Reng 3 - Merbesars B 1

Les Grand-Rentois ont confirmé leur retour en forme. "On a affronté une belle équipe de Merbesars, avoue Faissal Hachmi. Je pensais même qu’elle allait revenir au score. Je dois féliciter mes joueurs qui ont très bien presté. On a affiché un bel état d’esprit, tout le monde s’est battu les uns pour les autres ." "La défaite n’est pas méritée, lance Rémi Rosier. Pour moi, nous étions plus présents offensivement. Grand-Reng s’est cependant montré plus efficace. Mes gars ont tout donné. On n’a manqué un peu d’intelligence par moments. C’est un revers qui fait mal."

Forges 0 - Gozée 1

Les Glorieux se sont fait surprendre sur leur terrain par Gozée. La partie s’est terminée à 9 contre 10. "La victoire est incontestable, lâche Michaël Versaevel. Notre exclusion après 25 minutes est très sévère mais toute l’équipe a livré un gros match. Si on avait eu cette mentalité depuis l’entame de championnat, on jouerait probablement le titre. Ce succès, on le dédie aussi à notre délégué Alain Wallet, décédé en début de semaine ."

Sivry 8 - Chimay/Virelles 1

Carton des Chevrotins à domicile. "La différence avec les week-ends précédents est qu’on a concrétisé nos occasions, sourit le T1 David Dartevelle. La rencontre a pourtant été équilibrée en première période car Chimay a eu des possibilités. Notre attaque a été assez percutante ce dimanche ." "À 0-1, on rate le 0-2, peste Fabrice Meurant. L’état d’esprit a changé dès que Sivry a fait 2-1. On s’est écroulé mentalement."

Thuin B 3 - Marbaix B 1

La partie a tournée en faveur des Thudiniens, toujours invaincus en 2023. Aurélien Livémont (doublé) et Robin Licot sont les buteurs.