Gosselies 1 – Marcinelle 1

Ce match, qui a débuté à 11 h 30, a accouché d’un nul qui ne fait pas les affaires des deux équipes. Il n’aura fallu que cinq petites minutes de jeu pour assister aux deux buts de la rencontre.

Rance 0 – Fleurus 10

La lanterne rouge du championnat a été sèchement battue sur son terrain par une équipe fleurusienne qui renoue avec la victoire après des semaines plus compliquées.

Erpion 2 – Boussu-lez-Wal. 2

Encore et toujours le même résultat pour Alain Cortella, le nouveau coach déjà en place depuis deux semaines sur le banc erpionais.

Gerpinnes 3 – Solre-St-Géry 4

Alors qu’ils menaient 3-1, les Gerpinnois ont cru trop tôt que la victoire était actée. C’était sans compter sur la réaction visiteuse et un but en fin de match de Damien Duquesne.

Ransart 1 – Jamioulx 0

Face à l’avant-dernier du championnat, Jamioulx espérait enfin stopper la spirale négative. "En vain. On est tombé sur une équipe qui avait plus d’envie et qui se bat pour sa survie dans la série. Sans oublier les nombreuses absences pour les examens scolaires ou les séjours au ski, ce qui influence notre travail durant la semaine", commente Jeremy Lemarque, le coach jamelovien.

Baileux 0 – Jumet 3

La dernière victoire des Jumétois remontait au 20 novembre dernier. Après quatre matches sans victoire, les gars de Jacques Carpentier renouent avec le succès.

Montignies 5 – Frasnes 1

Après un peu de laisser-aller ces dernières semaines, le message passé par Oriani De Santis a porté ses fruits. "Vendredi, j’ai décidé de mettre l’équipe au pied du mur et j’ai fait passer un message. Ce dimanche, j’ai retrouvé le Montignies du premier tour. En espérant être reparti pour un tour", souligne le coach montagnard.

Bouffioulx 6 – Farciennes 2

Le choc de cette 19e journée de championnat a souri à l’équipe locale. La tâche fut plus aisée face à neuf joueurs. "Nous avons été scandaleux. On s’est finalement mis en danger nous-même avec nos deux expulsions, dont une stupide alors qu’on hésitait à faire sortir Kanusagi à la mi-temps, car il était déjà jauni. Trois minutes après la reprise, il sèche un joueur par-derrière", explique Jérôme Deraedt, le T1 farciennois.

Division 3C

Forchies 3 – Trazegnies Sp. 2

Sur papier, le score semblait déjà acquis. Mais une fois sur le terrain, ce fut une tout autre histoire. Le leader a souffert, mais a émergé.

Estinnes 2 – Goutroux 2

Avec deux points sur neuf, Goutroux se met en danger et risque de perdre sa place dans le haut du tableau. "Il faudra vite réagir parce que ça peut aller vite dans un sens, comme dans l’autre. Mais cette semaine, il y a eu trop de relâchement et nous n’avons pas fait le nécessaire pour bien travailler", confirme Christophe Barrit, le coach local.

Roux 2 – Neufvilles 0

Après trois défaites de rang, Roux réagit de la meilleure des manières en disposant d’une équipe piégeuse.

Houdeng 0 – PàC/Buzet 1

Courte, mais précieuse victoire pour les PàCmen, qui restait sur deux défaites d’affilée. "La défaite la semaine passée face à Binche est l’un des tournants de notre saison. On n’oublie pas les objectifs revus à la hausse, mais on va jouer match par match", nuance Mathieu Huyghebaert, le coach des Coalisés.