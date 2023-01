YPRES: Abou El Einein 10, Schepens 9 (1X3), D’Herckx 6, Devacht 7, El Hadji Fall 15, Vangraefschepe 3 (1), Spaens 2, Vasilov, Pieters 1, Nikolov 10, Mertens 22 (3), Schevchuk 5 (1).

SPIROU: Polet 14 (4X3), Shema 3 (1), Adzeh 10, Kalala 1, Menth 3, Loncke 4, Conreur, Zecevic 10 (2), M. Cambioli 4, Lecomte, Ellis 5 (1), Fedele.

Il y a clairement eu deux matchs samedi soir. Les visiteurs ont pris à leur compte le premier time, les Drapiers ont trouvé la parade à la reprise. Polet plante quelques tirs primés en tout début de partie. Ypres entre dans le match mais Cambioli et Adzeh permettent aux visiteurs de suivre le mouvement et même de repasser devant dans le deuxième quart-temps: 18-19. Mieux, des trois points de Shema, Zecevic et Ellis mettent sous pression les Flandriens, repoussés à 19-30 et 22-35. Charleroi cale dans les quatre dernières minutes mais le Spirou parvient à virer en tête, à 34-35.

Par contre, les espoirs du Spirou se sont envolés à la reprise. Ypres serre la vis et Charleroi plonge sans parvenir à stopper l’hémorragie. Du coup, tout suspense s’est envolé dès la demi-heure: 67-36. "Nous baissons trop vite la tête. Il nous manque un leader mais le groupe doit bâtir sur cette première mi-temps, en visant une résistance plus longue au prochain match", résume coach Stevens. Au moins, les jeunes Carolos ont mis à profit la nuit de repos pour rebondir en coupe AWBB le lendemain.