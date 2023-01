Monceau, sous pression, doit réagir

"Nous n’avons plus gagné depuis le match à Gosselies en novembre, râle l’entraîneur moncellois Michel Dufour. Il est temps de réagir." L’USGTH n’est pourtant pas le client idéal pour une rémission. "Nos adversaires se sont renforcés avec l’arrivée de Debole et Falzone. Ils sortent d’un 7 sur 9 et nous d’un 0 sur 9. Ce n’est donc pas le moment idéal pour les défier mais nous n’avons plus le choix. Cela fait trop longtemps que nous ne nous sommes plus imposés." Pour les aider à retrouver le chemin du succès, les Moncellois pourront compter sur un renfort de dernière minute. Eugenio Pino, formé à La Louvière et passé par les espoirs du Standard, a signé cette semaine et sera qualifié. "Il lui faudra du temps pour être au meilleur niveau mais il pourra nous rendre de précieux services dans les semaines à venir. Au départ, je pensais qu’il serait un renfort pour la saison prochaine mais il a accepté de renouer avec la compétition dès cette saison." Dans l’autre sens, Andy Chapon a décidé de quitter le club. "Depuis sa blessure de la saison passée, il n’est jamais revenu à son meilleur niveau. Puisqu’il ne jouait pas, il a fait un choix. C’est triste parce que c’est un gars génial."