Dernier, Gosselies n’a plus le droit à l’erreur dans l’ultime ligne droite de la saison en D3 ACFF. Et cela d’autant plus que les Casseroles accueilleront le Léopold ce dimanche, l’avant-dernier. "Il ne faut pas se leurrer, si nous ne gagnons pas cette rencontre, nous pourrons commencer à préparer la prochaine… en P1, tranche Steve Pishedda, l’entraîneur du RGS. Nous devons gagner pour essayer d’entamer une spirale positive. Nous jouons mieux au foot depuis quelques semaines mais la vérité, c’est le résultat en termes de points. Dans notre situation, le plus important n’est pas le foot mais le classement."

Gosselies éprouve les plus grandes difficultés à inscrire un but et laisse trop d’opportunités à ses adversaires. "Nous devrions être plus réalistes dans nos moments forts. Allan Luvovadio a été transféré." Les quatre renforts arrivés ces dernières semaines sont qualifiés. De quoi changer, enfin, le visage des Gosseliens. "À eux de nous montrer pourquoi nous avons eu raison de les faire venir à Gosselies, prévient le coach. Quand le club fait de gros efforts pour renforcer le noyau, les joueurs déjà présents devraient le prendre de manière positive et ne pas craindre pour leur place. Le plus important, c’est le club."

L’entraîneur pointe aussi un manque de sérieux dans le chef de certains cadres. "Je ne demande pas du professionnalisme à ce niveau-là de compétition mais simplement du respect. Il n’y a plus de place pour les tire-au-flanc. Toute mon énergie est consacrée au club. Il y a des mauvaises habitudes qui doivent disparaître. Dans notre situation, je ne regarde même plus l’adersaire mais je me concentre sur notre groupe. Nous devons tous tirer dans la même direction."

Latragna en est quitte de sa blessure aux Ischio-jambiers. Arena est incertain. Soudant et Bonomini sont blessés et Kourouma est suspendu. Le coach fera sa sélection ce samedi.