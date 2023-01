L’Olympic de Charleroi entend confirmer sa victoire de la semaine passée, contre une équipe des Francs Borrains qui doit tout donner pour revenir sur le Top 5, après un premier tour décevant. "C’est surtout un adversaire qui nous attend de pied ferme, explique Xavier Robert, l’entraîneur des Dogues. Il a toujours en travers de la gorge notre victoire de l’année passée. Nous, on aura le respect de nos hôtes. On fera le maximum pour livrer un match plein. On va tout donner, avec nos qualités. J’ai confiance en mon groupe."

Pour cette rencontre, l’entraîneur pourra compter sur l’ensemble de son effectif ou pas. "Kouri et Race sont blessés. Le reste est sélectionnable. Le groupe s’est bien entraîné. Il devra confirmer les belles choses vues en seconde période la semaine dernière, en deuxième mi-temps contre Winkel. Par contre, il est temps de mieux rentrer dans nos rencontres. J’espère qu’il ne faudra plus une mi-temps pour tout mettre en place. Le match débute dès le coup de sifflet. Il ne faut pas attendre la pause et qu’on se dise les choses pour avancer."

L’Olympic aborde une partie importante de sa saison, avec deux rencontres peut-être décisives. "Je n’ai pas encore envie de penser à la RAAL. On doit d’abord se concentrer sur les Francs Borains. Je me dis surtout que l’on peut encore éloigner un candidat au Top 5, en cas de succès."