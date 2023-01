Gilly devra limiter la casse

En dix jours, les Gilliciens auront droit à trois rendez-vous d’importance, à commencer par celui de ce soir contre un concurrent direct: Flénu. Une rencontre qui ne se présente pas sous les meilleurs auspices pour les Carolos qui devront se passer de nombreux éléments d’importance. "Mouffe, Meulemans, Steens, Musch, Savsin, Bruyère, Sirat, Atasever, Rouane, Cisse, Marotta, tous sont indisponibles, soupire Marco Capacci, un coach démuni. Il faut composer sans pendant deux ou trois semaines pour certains, plus pour d’autres. Pas évident mais on va se donner à fond, quoi qu’il arrive. L’équipe alignée ne manquera pas de qualités et je compte sur tout le monde pour se donner à 100%" Car Flénu n’est rien moins qu’un candidat au tour final à écarter pour les Gayolles. "Nous boxons dans la même catégorie, comme le PAC/Buzet ou Péruwelz. Samedi, nous serons trop déforcés mais nous allons essayer de faire bonne figure."