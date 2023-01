Carte rouge: Sleypen

Buts: Arslan (1-0 ; 2-0, 12e et 13e), El Kajjoui (3-0, 19e), Wilde (4-0, 23e), Arslan (5-0, 28e), Afkir (5-1, 37e), Atssouli (6-1, 38e), Wilde (7-1, 40e)

A la maison, le Futsal Team Charleroi avait l’occasion de conforter sa place dans le top 3, il pouvait même revenir sur la deuxième position occupée par Anvers. Pour cela, les Carolos devaient prendre le meilleur sur une équipe de Bilzen qui lutte pour son maintien. Même si ce match sentait clairement le piège, les hommes de Luiz Aranha ont les ressources nécessaires pour signer un nouveau succès. Contre une équipe clairement moins expérimentée, les visités s’offraient de belles occasions. Atssouli, Bouzid et Wilde tentaient leur chance. Mais le ballon ne voulait pas rentrer. Bilzen n’était pas dangereux et sur ses rares incursions, elle tombait sur un Kléber en forme. Il fallait attendre la douzième pour assister à un but. Idéalement servi, Arslan débloquait la situation. Galvanisé par son but, l’ailier décidait de faire seul la différence. Au terme, d’un magnifique mouvement, il doublait la mise. Charleroi loupait même le 3-0 dans la foulée. Bilzen poussait pour réduire l’écart avant la pause. Mais El Kajjoui portait le score à 3-0, à une minute de la mi-temps.

Au retour des vestiaires, le Futsal Team Charleroi pouvait se contenter de gérer son avantage. Mais les Carolos décidaient de pousser pour se mettre définitivement à l’abri, surtout que les visiteurs devaient prendre des risques pour espérer entretenir l’espoir. Luiz Aranha profitait de cette seconde période pour lancer plusieurs jeunes, dont Vanden Berghe. Ce dernier interceptait un bon ballon et touchait le poteau. Wilde était à la bonne place pour conclure: 4-0. Kléber repoussait quelques assauts mais les meilleures occasions étaient pour Charleroi. Le portier de Bilzen multipliait les interventions. Arslan, lui, parvenait à ponctuer un superbe mouvement de Ghislandi pour inscrire son troisième but de la soirée. La soirée des Carolos était ternie par la sortie sur blessure de Lamsaiah… Bilzen sauvait l’honneur en misant sur le gardien volant. Mais une exclusion et un bijou plus tard, Atssouli portait le score à 6-1. Wilde donnait au score son allure définitive.