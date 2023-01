Cinq Carolos en demi-finale

En demi-finale, les Carolos retrouveront une équipe avec laquelle ils ont déjà croisé le fer cette saison, en dépit du fait qu’elle milite en P2 liégeoise. "Cette équipe présente d’anciens joueurs de nationale, notamment de Sprimont. Un peu comme nous en fait. En août, leur niveau m’avait étonné mais nous avions émergé 109-113 devant leur public. Cette fois, ce sera sur terrain neutre et nous sommes prévenus", explique Jérémy Steinier. Le CEP sera au complet. Tshiteya (entorse) ne sera pas à 100% mais il effectuera sa rentrée, tout comme Itangishaka (dos) et Kasavuli.

En jeunes, deux clubs carolos sont représentés à la salle de l’Excelsior: le Spirou Charleroi en garçons et Pont-de-Loup en filles. Le club lupipontain a passé un cap en se réunifiant, dames et messieurs de nouveau ensemble, dans la foulée de la mise en place d’une structure de qualité concernant la formation. Derrière ce projet, on retrouve le renommé Vincent Bouffioux, lequel, après avoir mis fin à son aventure en France, a accepté le rôle de directeur technique maxi-basket au Spirou Charleroi, tout en insistant sur le fait qu’il comptait poursuivre à PDL.

En garçons, on retrouve donc les U18 et les U21 du Spirou (respectivement Marc Delporte et Anthony Stevens). Les U12 et la seconde équipe U18 se sont fait sortir au stade précédent. "Les U14 ont eu la malchance de tomber sur Belgrade au premier tour et les U16 de Toy Priels composent avec des blessures depuis le début de la saison", note Vincent.

Les U18 affronteront Saint-Walburge Liège dimanche matin (11 h 30) alors que les Juniors croiseront le fer avec le Royal IV Bruxelles, toujours dimanche, à 15 h 30. Pont-de-Loup avait encore cinq représentants en quarts. Seules les U14 et les U16 ont forcé les portes du dernier carré. Les minimes de Krystel Ballau ouvriront le bal samedi sur le coup de 10 heures face à Alleur. Les pupilles de Ioan Cilaghi enchaîneront à midi face à Sprimont.