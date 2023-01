Charleroi et… Charleroi veulent gagner ? !

De son propre aveu, celui qui fut meilleur espoir à plusieurs reprises a des jambes de feu. "J’ai eu du mal, en début de saison, à trouver la faille. Puis, j’ai trouvé ma place et mon rythme. Je me sens libéré d’une certaine pression. Je m’amuse. Mon travail commence à payer. Je me sens bien et j’ai envie d’en faire profiter mon club."

Malgré tout, le jeune homme se méfie. "Normalement, on doit prendre le meilleur sur Bilzen. Mais c’est une équipe qui a besoin de points. Elle sort d’un succès. Elle aura à cœur de nous accrocher, afin de relancer sa saison. De notre côté, il faudra prendre cette rencontre au sérieux et marquer rapidement nos occasions afin de nous placer dans les meilleures conditions possibles."

Le FMC a lui aussi renoué avec la victoire, après quelques semaines difficiles. Avec un grand Omar Rahou, les Carolos ont pris le meilleur sur Eisden Dorp, un concurrent direct au Top 4. "On va désormais devoir confirmer, explique le pivot carolo. On a besoin d’enchaîner les prestations positives. On doit prendre des points pour se rapprocher du Top 3 et éloigner des concurrents directs."

Mais les Carolos devront se méfier de Mouscron. Si les Mouscronnois soufflent le chaud et le froid, ils ne sont jamais simples à jouer à domicile. Il faudra sans aucun doute encore un grand Rahou pour faire la différence.