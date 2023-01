Charleroi affronte sa bête noire

À Charleroi, tout va bien pour l’instant. La spirale est plus que positive. Mais après avoir remporté le derby face à Tchalou la semaine passée, les Carolos devront se méfier d’Anvers. En effet, les filles de Dimitri Piraux s’étaient inclinées 2-3 lors du match aller à domicile. Le coach se veut prudent: "Nous devrons être plus méchants. Anvers a transféré une joueuse néerlandaise afin de se renforcer. C’est une équipe qui nous posait déjà problème l’année passée. Avec les objectifs que nous affichons, nous ne pouvons pas nous permettre de perdre à nouveau des points face à la formation anversoise bien qu’il s’agisse d’une belle équipe, jeune, avec beaucoup de Belges. Vandeperre est très forte et la passeuse fait souvent les bons choix."