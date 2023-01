Laurent Mourmaux est champion LBFA

La manche de la Cross Cup de dimanche à Hannut avait un double enjeu: elle délivrait non seulement des points pour le classement au challenge mais aussi les titres LBFA de la discipline dans diverses catégories. Plusieurs athlètes de la région étaient inscrits dans la course des masters des plus de 35 ans. Ceux-ci avaient 6 000 m à courir. En terminant 18e sur plus d’une centaine de participants, Laurent Mourmaux a remporté le titre suprême des 45 ans dans le beau chrono de 23'06. Le premier titre régional en cross pour l’athlète de l’UAC qui revient à un niveau de forme exceptionnel après une longue période d’arrêt. A ses côtés sur le podium on retrouve son partenaire d’entraînement, Sébastien Bourgeois de l’ACTE, médaillé de bronze en 23'31. De quoi rendre fier leur entraîneur à l’ESM Paul Timmermans !