La Fraternité relance le championnat

Le son de cloche n’était pas le même chez les battus, Laurent Wilmus ne comprenant pas le mauvais départ de son équipe: "Après le 22-6 initial, on a dominé les trois périodes suivantes mais c’était déjà trop tard. On n’était sans doute pas prêt à affronter une telle équipe qui s’est appuyée sur des duels en un contre un et des tirs de loin pour faire la différence. Avec notre taux de réussite insuffisant à distance et aux lancers, nous ne pouvions pas gagner. C’est dommage, surtout après deux bonnes semaines mais il faut continuer à travailler, refaire circuler le ballon, trouver plus de percussion pour tout faire pour battre Stambruges le 11 février."

Un Stambruges qui revient en tête du classement au nombre de défaites après sa victoire à Quaregnon C. Olivier Detrain avoue qu’il a fallu batailler ferme pour vaincre une équipe qui avait surpris les Campinaires au match aller: "C’était tout sauf facile car on a été mené 23-17 à l’issue du premier quart avant de resserrer la défense, mener de six longueurs à la pause puis dérouler un moment avant de mettre le pied sur le frein et laisser Quaregnon revenir. On doit comprendre qu’il faut jouer pendant 40 minutes chaque semaine, surtout contre des adversaires qui jouent leur survie dans la série."

Le grand pas d’Ellignies

Le maintien est toujours l’objectif avoué d’Ellignies qui a fait un grand pas en avant en s’imposant contre Carnières à la plus grande joie de Marvin Skrypczak: "C’était important d’aller chercher ces trois points. Le DPK ne s’est présenté qu’avec sept joueurs, a imposé un faux rythme qui nous a obligés à nous battre pour prendre les devants. Quand on a mis de l’intensité, on a su tuer le match. Rassurant et bon pour le moral, surtout avant Maffle B dans 15 jours. On fera tout pour assurer le maintien, mais il faudra le mériter."

Maffle B peut aussi envisager la suite avec sérénité après le succès capital contre Boussu qui a donné le sourire à David Lechêne: "On a ajouté la manière au résultat même si je regrette qu’on ne marque que 57 points. Défensivement, on a confirmé nos bonnes dispositions. Je sens qu’un déclic s’est produit depuis la défaite à Blaregnies. Il ne faudra pas se reposer sur ses lauriers et continuer à travailler car rien n’est jamais acquis."

Le dernier duel du week-end opposait Dottignies à Leuze et la JS s’est promenée comme le dit Max Doutreligne. "On menait déjà 33-3 à la fin du premier quart et on a pu dérouler en se faisant plaisir tout en respectant un adversaire qui semblait démobilisé. Après la défaite contre la Fraternité, l’équipe avait à cœur de se reprendre. Chose faite et c’est très encourageant."

Du côté leuzois, Cyrille Finet ne cachait pas sa déception: "On peut parler de off-day de la part de toute l’équipe. Après un très mauvais départ, on ne pouvait plus espérer grand-chose, on n’a eu aucune réussite aux tirs. Mettre 26 points, c’est dur mais ça rappelle le boulot à réaliser." Les Leuzois ne joueront pas le week-end prochain puis iront à… Enghien le 4 février.