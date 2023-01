Il y aura du mouvement à Gosselies

Déçu, le président n’organisera pas une réunion cette semaine. Il fera passer son message autrement. "Il y aura du mouvement dans les prochains jours. Nous allons recruter encore trois joueurs. Pour affronter le Léopold, il devrait y avoir cinq ou six nouveaux sur la pelouse." Un de ces renforts sera Allan Luvovadio. L’attaquant de Solières a signé son contrat. Le portier Alexis Martinez de Ciney pourrait suivre. "J’ai eu la direction de Ciney en ligne et elle ne semble pas opposée au transfert. Nous recherchons aussi un flanc gauche et un attaquant. Tant que, mathématiquement, nous pouvons nous sauver, je ne lâcherai rien. Si nous descendions, ce ne serait pas une catastrophe financière et nos sponsors ne nous quitteraient pas mais cela mettrait un coup de freins à nos projets de développement. C’est aussi pour cette raison que nous voulons conserver les joueurs qui sont arrivés lors de ce mercato la saison prochaine au minimum. On est en train de transformer le club."