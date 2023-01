"Il faut être honnête, nous n’étions pas bons en première période mais le réalisme est là, souffle l’entraîneur de Couvin. Après avoir recadré certaines choses au repos, nous avons vu un meilleur visage de notre part. Par la porte ou par la fenêtre, il fallait l’emporter. 1-0 m’aurait suffi mais nous avons montré que Couvin sait marquer plusieurs goals sur 90 minutes. C’est un travail d’équipe et les gars savent quoi faire."

JORDAN ARENA

"Le dernier geste"

"On ne peut que s’en vouloir, même en première période, lance le défenseur gosselien. Nous avons les occasions pour mener plusieurs fois au score mais nous manquons le dernier geste. Et il n’y a rien à dire, Couvin mérite amplement son succès, on ne vaut pas mieux."