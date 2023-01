"Félicitations à tous les joueurs. Tout y était: l’envie et l’agressivité. L’efficacité aussi après vingt minutes compliquées. Nous avons fait preuve de beaucoup de maturité pour punir directement Courcelles. C’est un premier pas mais le chemin est encore long."

KEEVIN TERWAGNE

Trop de pression ?

"Nous avons trois belles possibilités à 0-0. Mais le foot, c’est mettre un but de plus que l’adversaire et nous prenons encore un bête but. C’était le match à ne pas perdre et nous nous sommes, peut-être, mis trop de pression. Il faudra rapidement redresser le tir."