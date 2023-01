Froidchapelle – Fontaine (remis)

Ce match de la peur devra donc se trouver une nouvelle date. Ce sera certainement quand les conditions climatiques seront meilleures.

Gerpinnes – Nalinnes (remis)

Les deux équipes ont pu profiter d’un dimanche au chaud. Même si c’est un terrain synthétique, la surface de jeu était glissante et il y avait des boules de glace à certains endroits.

Morlanwelz 6 – 2 Ressaix

Le derby a tenu toutes ses promesses. C’était 2-2 à la 46e, après des buts de De Vitto, Erroui, Hiroux et Selemani. Demeuldre, Billet, Di Lallo et encore De Vitto ont marqué à nouveau. Les Morlanwelziens restent au sein du top 3.

Erpion 0 – Snef 5

Erpion s’est pris une belle claque face à Snef. Clairement, les gars des Lacs lâchent du terrain dans la course au top 3. Barba (2), Laurent, Olivier et Piela ont trouvé le chemin des filets pour Snef. Avec ce succès, Snef reste dans le coup pour le titre.

Jumet 1 – Beaumont 2

Carlier et Vanhecke ont trouvé le chemin des filets pour les Macarons. Ces derniers ont trouvé le moyen de débloquer la situation. Malgré le but de Viera Perez, Jumet n’a pas su tenir le coup. Vanhecke offrant la victoire aux siens. Jumet perd du terrain dans la course au titre. Beaumont essaie d’entretenir l’espoir du maintien.

Chapelle 2 – Frasnes 1

Chapelle devait relever la tête après sa défaite contre Roselies. Les visités ont pu compter sur les buts de Makusu et La Rosa pour faire la différence. La réalisation de Lanotte fut trop tardive pour permettre aux Frasnois d’accrocher quelque chose ce dimanche.

MSM 1 – Anderlues 2

Kamba Kalanga a débloqué la situation pour les Bourlettis. Mais Midulla a trouvé le moyen d’égaliser. Anderlues a poussé tant et plus pour faire la différence. Hauben a planté le but de la victoire. Au classement, les Anderlusiens écartent un concurrent direct et se replacent.