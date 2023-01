25-23, 25-20, 21-25, 25-14

C’était tout une organisation de recevoir autant de personnes à la salle Ballens mais Marie Mustin (responsable communication du club) et ses acolytes peuvent se targuer d’avoir réussi ce qu’ils ont entrepris. En effet, la salle Ballens était comble: des supporters carolos, des Ultras du sporting de Charleroi, des Spirous, des supporters de Tchalou et des amateurs de volley lambda. Tous les éléments étaient réunis pour que le public assiste à une belle rencontre de volley-ball.

Le premier set fut on ne peut plus serré. De 4-5 à 8-7, Charleroi et Tchalou jouaient un peu au chat et à la souris. Se rattrapant mutuellement durant toute la première manche, c’est finalement les Dauphines qui émergent sur le score de 25-23. La pièce est tombée du côté de Dimitri Piraux mais cela aurait pu être l’inverse. C’est donc 1-0 pour les locales. Les visiteuses ont pris un petit coup sur la tête et les Carolos vont rapidement prendre l’avance durant la deuxième manche. Ugo Blairon prend un temps mort à 9-5 et en reprend un à 12-5. Les Pink Ladies se reprennent peu à peu mais l’avance est creusée. C’est 17-12, 22-15 et cela se solde par un 25-20. Le troisième set commence alors. À 3-8, DImitri Piraux prend son premier temps mort. Tchalou n’a strictement plus rien à perdre et joue libéré.. Toutefois, les Carolos entament une remontée et c’est 14-14. Le suspense est alors à son comble. Les filles d’Ugo Blairon vont-elles continuer sur la lancée du début de set ou vont-elles être assommées par la remontada de leur adversaire ?

Un set mérité

Les visiteuses vont être menées 20-17. On pense le match plié. C’était sans compter sur la hargne des Tchlou girls. À 21-21, le score ne bougera plus pour les Carolos et les Thulisiennes marqueront ce derby de leur empreinte en emportant le set sur le score de 21-25.La quatrième et dernier set sera un peu décousu du côté de Tchalou. Les attaques de Lucia Fresco se font de plus en plus assassines. Rien n’arrête l’Argentine durant cette rencontre. Épaulée par une Lise De Valckeneer des grands soirs, elle a allumé la défense thulisienne. Très humblement, la joueuse a reconnu avoir livré une bonne prestation: "C’était important pour moi de bien jouer aujourd’hui. Je sentais la pression supplémentaire liée au fait que ce soit un derby ! En tant qu’étrangère, je me devais de prendre cette importance au sérieux car c’était important pour le club !"