SPIROU: Lecomte, Polet 10-5 (2X3), Conreur 0-4, Zecevic 5-5 (1), Kalala 2-4, Loncke 2-2, Ellis 8-5 (3), Lo Giudice 6-0, Menth 2-0, Shema, M. Cambioli 0-2, Adzeh 0-5.

NEUF.: Geubel 4-12 (3X3), Sturam 7-3 (2), Hawley, Pierre 0-4, Deneve 6-4, Dekeyser, Dubois 2-4, M. Bizimana 14-4, Hissette 4-0, Hawley 0-3 (1), Demoulin 7-2.

Il y a deux manières d’appréhender ce résultat. Du côté de la bouteille à moitié vide, ce onzième revers en autant de sorties complique un peu plus la situation en ce qui concerne la bataille pour le maintien. Face à un adversaire a priori plus prenable que les autres équipes de la poule 2, les jeunes d’Anthony Stevens n’y sont une nouvelle fois pas parvenus. Le bon démarrage (7-0 par Adedayo Polet) était rapidement battu en brèche par les visiteurs. Ces derniers allaient chercher les lancers pour se replacer dans la roue de l’équipe locale. Le Spirou B virait en tête après dix minutes. Mais la suite voyait les Luxembourgeois prendre définitivement leurs distances: 35-44 au repos et surtout 48-67 à la demi-heure.

D’un autre côté, les Sambriens ont eu le bon goût de ne pas baisser les bras et de finalement venir mourir à douze unités. Il s’agit du deuxième meilleur résultat des Carolos cette saison. La défense a également moins encaissé. Individuellement, Polet s’en sort bien. Nashaun Ellis aussi. Le fils de Ron rôle le double double (9 rebonds). Il reste un match à jouer au 1er tour, à Ypres (-6 à l’aller).