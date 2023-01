CEP: Tagliafero 3-2 (1X3), Cirelli 16-8 (1X3), Efomi Ilela 6-7, Lambot 4-13 (1), Steinier 8-17 (2), Degimbe.

UNION: Roncali 2-0, De Neve 12-0, Royen 2-5 (1X3), Maah 2-2, Paeleman 6-2, Bennardo 2-7, Njoumegni 11-17 (6).

Kasavuli et Itangishaka étaient absents, en plus de Melo Tshiteya qui soigne toujours son entorse. Le CEP n’a donc aligné que six hommes, dont deux jeunes (le grand Efomi Ilela, déjà vu à son avantage en défense, s’est mis en évidence au scoring). Le duel a donc été moins déséquilibré que prévu. La lanterne rouge s’accroche (37-37 au repos) mais le duo Steinier-Lambot fait la différence à la reprise (62-45 à la 30e) face à un adversaire au banc guère plus fourni et gêné par les fautes (5 pour De Neve et Paeleman).

Beez 72 – Olympic 67

27-21, 20-21, 18-17, 7-8.

BEEZ: Mullenders 7, G. Geubel, Jaumotte 7 (1x3), Dendas 17 (3x3), Trausch 7, F. Geubel, Gailly 8, Borlon 9, Musey 1, Forget 4, Geradon 2, Chapelle 10 (1x3).

OLYMPIC: Pierard, Peeters 14, Lefebvre 6, Vanderstraeten 2, B. Blaise 21 (1x3), Vitali 3, Hoebeke 7 (1x3), T. Blaise 14.

Devant de bout en bout, Beez s’est adjugé une deuxième victoire de rang et redresse ainsi son classement. "Comparé au premier tour, nous avons mieux géré la fin, admet le coach, Didier Prinsen. Au lieu de s’emballer, on a plutôt mangé le temps. Après une entame digne d’un feu d’artifice, les défenses se sont resserrées. Néanmoins, on a fait le nécessaire pour maintenir deux possessions d’avance. On aurait pu tuer le match à la reprise mais notre 1 sur 8 aux lancers a calmé nos ardeurs."