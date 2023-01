RAAL 6 – Roux 3

Grâce à Vinck et Van Thuyne, Roux a pu recoller au score à deux reprises. Quand la RAAL a planté trois buts en une poignée de minutes, son avance est, en revanche, devenue insurmontable.

LL-Centre 1 – La Buissière 3

Le triplé de Boitte a permis aux Frontaliers d’obtenir les trois points.

Goutroux 0 – Forchies 0

"Nous avons réalisé une première demi-heure de grande facture et un bon match dans l’ensemble", se réjouit Christophe Barrit, entraîneur de Goutroux. Mais c’est le leader qui s’est créé l’occasion la plus franche avec ce penalty de Gasia, détourné par Sprimont: "Le score n’est pas illogique, mais on peut avoir des regrets en loupant une opportunité pareille", regrette son coach Nicolas Frydrak.

PàC/Buzet 2 – Binche 3

Mauvaise affaire pour le PàC qui perd en encaissant deux buts dans le dernier quart d’heure !

Trazegn. – Houdeng

Remis

Division 3D

Frasnes 2 – Bouffioulx 4

La hiérarchie a été respectée entre les deux équipes.

Farciennes 9 – Rance 0

C’est une nouvelle correction subie par la lanterne rouge. Chez les Farciennois, Taflan s’est distingué en inscrivant quatre buts.

Gosselies 1 – Gerpinnes 1

Rapidement réduits à dix suite à l’exclusion de Tricot, les Gerpinnois ont tout de même pris les devants avec Pin. Mais, en bon capitaine, F. Caruana a rétabli l’égalité.

Fleurus 2 – Baileux 3

C’est une mauvaise opération pour Fleurus face à un concurrent direct pour le maintien ! Les Fleurusiens ont pourtant mené 2-1 grâce à Pulido et Thiam à la pause. Mais les joueurs ont au moins appris une bonne nouvelle de leur président Steeve Decaux: "En accord avec le groupe, j’ai décidé de m’occuper du coaching jusqu’en fin de saison."

Marcinelle 2 – Jumet 1

Menés au score à 20 minutes du terme, les Marcinellois ont réussi à renverser la situation avec Gerodez et Lefèvre comme buteurs décisifs. Ce succès les propulse sur le podium avec un match de plus par rapport à leur adversaire du jour.

Solre-S-Géry 2 – Erpion 2

Grâce au doublé de De Coster, les Solréziens ont longtemps fait la course en tête. Mais, au final, ils doivent concéder le nul face à des Erpionnais accrocheurs.

Jamioulx – Montignies

Remis.

B-l-Walcourt – Ransart

Remis.