P1 Hainaut: Montignies s’offre le derby des mal lotis face à Courcelles (photos)

Grâce à des buts d’Abdel-Hakim Mesrouri (17e) et Naïm Louahed (56e), et grâce également à la clean sheet du gardien Joevin Durot, ce sont les troupes de Nicolas Pedini, nouveau coach montagnard depuis ce début d’année, qui se sont imposées 2-0. Une opération qui permet aux "Bleus" de revenir à 4 longueurs de son adversaire du jour, tout en ayant un match de plus que la RUS Courcelloise à disputer.

