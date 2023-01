Arbitre: M. Vandesande.

Cartes jaunes: Lo. Steens, Vandewalle, Carboni, Hanoulle, L. Noël, K. Noël, Gillain, Fiore.

Cartes rouges: Pomponio (74e, 2cj), Lu. Steens (95e, 2cj).

Buts: Mesrouri (1-0,17e), Louahed (2-0, 57e).

MONTIGNIES: Durot, Carboni, Akono, Mesrouri (89e Langlet), Crainich, Ndiaye, Dresselaers (63e Bonafede), Louahed (83e Toutou), L. Noël, Hanoulle (92e Conde-Garcia), Lange.

COURCELLES: Gillain, Fiore, Lo. & Lu. Steens, Bastin, Gianfelice (69e Altintas), Brogno (65e Kemayou), Pomponio, Vandewalle, Nuydts (60e Marchand), K. Noël.

Véritable match couperet entre mal lotis, le derby a souri à un Montignies pour qui il s’agissait, sans doute, du rendez-vous de la dernière chance. Un succès qui fait du bien au moral mais va longtemps plomber celui des Courcellois, plus que jamais en danger.

Pourtant, via Vandewalle et Ludo Steens, les Coqs ont largement pris le premier quart d’heure à leur compte. Durot, le portier franco-carolo devait sortir trois grosses parades pour maintenir le navire montagnard à flot. Paradoxalement, c’était ainsi que les joueurs locaux allaient se porter aux commandes. Un long dégagement pour écarter le danger, Ndiaye qui se montre plus rapide que son opposant et le ballon arrivait, via Gillain, à Mesrouri qui n’avait plus qu’à pousser dans le but laissé vide par le portier de la rue Hamal. Courcelles poursuivait son pressing mais celui-ci était contenu sans trop de peine par l’arrière-garde visitée.

Rebelote à la reprise: Courcelles multipliait les incursions et les phases arrêtées dangereuses mais les sociétaires du stade Yernaux avaient pris confiance. Sous pressions, Courcelles jouait son va-tout et laissait des espaces dont profitait Mesrouri. D’abord pour alerter Gillain puis, pour offrir le break sur un plateau d’argent à Louahed qui ne se faisait pas prier.

Le dernier quart d’heure se révélait houleux à souhait. Sèchement taclé, Pomponio réagissait mal et recevait un second bristol jaune. Il était imité par son capitaine, dans les arrêts de jeu. La rentrée au vestiaire était électrique, tous les acteurs étant conscients de l’enjeu du derby.