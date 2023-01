La chance du champion ?

Le choc de la journée entre Forchies B et Monceau B est resté indécis jusqu’au bout. Grâce à leur buteur attitré et leur défense imperméable, épaulée par un gardien talentueux, les Moncellois ont fini par remporter leur 16e victoire consécutive. Un tel parcours force l’admiration, même de son opposant du jour: "C’est un vrai coup de cœur, admet l’entraîneur filamarchois, Fabian Bertrand. Monceau a ce petit truc en plus, il est au-dessus du lot pour moi. Nous avons eu des occasions pour revenir à la marque, mais le score est finalement justifié. On peut parler de chance du champion, ce que je souhaite aux Moncellois, mais il n’y a pas que ça. C’est une équipe complète avec beaucoup de qualités et une mentalité exemplaire. Ils restent humbles malgré leur succès et sont très respectueux vis-à-vis de leur adversaire."