Cartes jaunes: Gailliez, Audin

Buts: Renard (0-1, 29e), Vancauwenberge (0-2, 68e).

SOLRE-SUR-SAMBRE: Bilteryst, Boulanger, Audin, Gailliez, Geenen, Dimeo (64e Virgili), Cuche, Patelli, Chrichmi, Fontaine (57e Balsamo), Millien (68e Mustin)

PAYS BLANC ANTOINIEN: Cuzzucoli, Ciot, Ramser (78e Abrasart), Derbal, Vivier, Renard (82e Boualem), Huyzentruyt, Haillez, Lesage, Vancauwenberge (86e Gonzalez)

Face à un concurrent direct, les Solréziens souhaitaient regarder un peu plus vers le haut du classement, lors de cette joute à domicile. Les Tuniques bleues se ruaient à l’assaut du but adverse. C’est pourtant Antoing qui ouvrait la marque peu après la demi-heure.

Les hommes de Nicolas Berger, T1 d’un jour, allaient devoir courir après le score en seconde période. Celle-ci était la copie conforme de la première, avec une équipe tournaisienne tournée vers l’avant. Le jeu était pourtant brouillon des deux côtés, avec peu d’occasions franches. C’est le Pays-Blanc qui doublait son avantage, suite à un manque complet de concentration en face. Le match devenait alors à sens unique, avec une domination visiteuse.

Le T2 Nicolas Berger analysait: "Nous avons trois occasions en seconde mi-temps, mais aucune ne rentre dedans. C’est insuffisant pour gagner, il faut plus d’intensité dans le pressing ! Face au but, il faut de la présence, on a trop chipoté. Encore une défaite de plus mais on continue à bosser à l’entraînement pour le répercuter le dimanche. Il a fallu attendre la fin du match pour montrer de l’agressivité et ils sont passés au-dessus de nous trop facilement."