Châtelet 3 - Nalinnes 2

Mainas pour les locaux et Douchet pour les visiteurs permettent aux deux formations de rejoindre les vestiaires à 1-1. Châtelet prend les trois points grâce à Caron et Thys. La réduction de l’écart de Ducarme en fin de match ne change rien.

Marcinelle B 6 - Mellet 3

Mellet n’en finit plus d’encaisser dans cette série. Cette fois, c’est Marcinelle B qui s’en est donné à cœur joie même s’il a été par deux fois menés. Hallou, Saoudi (2x), Kebiyeb et Chakir (2x) ont marqué pour les Marcinellois. Les buts visiteurs ont été inscrits par Monje Y Galvez, Ruelle et Boumediane.

Aiseau 3 - Collège B 0

Hoet a inscrit un triplé pour permettre à ses couleurs de l’emporter face à la lanterne rouge du championnat.

Roselies 1 - Gerpinnes 1

Gerpinnes ouvre la marque par Wastiau à la 48e. Les joueurs locaux reviennent au score quatre minutes plus tard par Tassin.

FC Charleroi 2 - Jamioulx B 0

Nasser et Tozzi donnent la victoire en seconde période aux Carolos.

Baulet 1 - Couillet 2

Dans le match au sommet, Darji met sur orbite Couillet par deux fois. La réduction du score Van Kherkhove à cinq minutes du terme n’y change rien.