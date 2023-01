SPIROU LADIES: Hermans 0-5 (1X3), Baeskens 4-3 (1), Fimiani, Vandewattyne 0-12, D. Muylaert 2-0, Cambioli 7-4 (2), Mense 2-4, Hering 5-3 (1).

CASTORS: Kroselj 2-15 (3X3), Leblon 3-15 (2), Sarr Coulibaly 8-7, Tadic 1-7 (1), Febrissy 4-2, Uro-Nilie 11-2 (1), Marblie, Lindstrom 12-2 (2), Devos A. 0-6 et L. 3-5 (1), Fogg 10-4.

Face à un adversaire préparant son huitième de finale d’Eurocup, mercredi prochain contre Angers, Charleroi, privé des services de la jeune Gwen Dupire, à l’étranger avec son école, a une nouvelle fois rencontré de prévisibles difficultés pour alimenter la marque mais en faisant dans le même temps preuve d’une belle mentalité, mise au service d’un fond de jeu intéressant.

"Les filles ont tout donné physiquement. Nous calons par moments contre la zone brainoise. Pourtant, nous parvenons tout de même à inscrire 51 points. Contre Braine, c’est pas mal du tout. Malheureusement, le pourcentage de réussite n’a pas suivi. Comme souvent contre les gros, nous loupons plusieurs paniers ouverts ou faciles. L’opposition, performante au possible, en profite pour (trop) rapidement prendre ses distances, reconnaît Fabien Muylaert, un coach carolo plus que jamais conscient que ce genre de sorties doit servir pour la fin de saison régulière. La victoire de Laarne à Brunehaut relance complètement la lutte pour le maintien direct. En réalisant un 3 sur 3 contre Lummen, à Brunehaut et à Laarne, les play-down pourraient même être évités."