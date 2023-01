MONCEAU: Bodson est suspendu. Z. Lissens est victime d’une contracture. Kitoko devrait réintégrer la sélection. Tamoh (cuisse) est incertain. Noyau: Lazitch, Cacciatore, Dehont, Navona, Samouti, Brabant, Befahy, Steens, Mucci, Lambert, Laurent, Cuypers, Traore, Tamoh (?), Kitoko.

L’heure est à la remise en question à Monceau. Les hommes de Michel Dufour viennent d’essuyer deux revers et ne sont pas encore assurés du maintien. "L’entraîneur nous a rappelé notre responsabilité face aux dirigeants et aux supporters, avoue Jérémy Cuypers, le médian moncellois. Nous avons eu une discussion franche entre tous les joueurs. Le groupe vit bien. Il n’y a pas de crise. Nous avons même organisé un souper pizza jeudi. Mais nous savons que nous devons retrouver la solidarité qui nous a permis de remporter certaines rencontres lors du premier tour." Comme celle face à Mons à l’aller. "Nous savons que nous pouvons les battre puisque nous l’avons déjà fait. Mais ce ne sera pas simple. Ils seront revanchards. Mons est une belle équipe. Nous devrons livrer une belle prestation collective pour espérer forger un résultat positif. Il sera aussi question d’envie. On doit en montrer plus que ces dernières semaines."

On dit souvent que le mois de janvier est celui de la vérité en football. Pour les Moncellois, février devrait être encore plus important. "Nous rencontrer Tertre le 29 janvier puis on enchaînera avec Couvin et le Léopold un peu plus tard. Ces rencontres face à des concurrents directs au maintien seront déterminantes. Il nous faudra prendre encore 12 ou 15 points pour espérer renouveler notre bail en D3 ACFF. Donc, ce match à Mons ne sera pas crucial. Le plus important ce samedi, ce sera la manière. On doit proposer autre chose que lors des deux derniers matches.. Il peut même devenir le nous match référence dont nous avons besoin."