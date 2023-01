Carte jaune: Leo.

Le FMC Charleroi a le couteau entre les dents dès le début de la rencontre. C’est le jeune Demoulin qui est entre les perches. Les Carolos multiplient les occasions. Après deux ratés de Beeckman, Rahou force la chance et ouvre le score et double la mise moins d’une minute plus tard. Adem Birinci, l’entraîneur local, fait tourner son cinq de base. Charleroi encaisse directement via Aït Salah: 2-1, 6e.

Leo permet aux Carolos de retrouver une distance de sécurité en plantant le 3-1 à la 10. Les Carolos ont également de la réussite. Les Limbourgeois touchent deux fois le cadre des buts de Demoulin et le jeune portier carolo montre tout son talent en intervenant de manière parfaite face à Aït Salah. Le FMC doit aussi gérer sont capital de fautes puisqu’à trois minutes du terme, il est déjà à cinq fautes. C’est Karakilic qui commet celle de trop. Le 10 m est transformé par Paulus: 3-2.

Au retour des vestiaires, les Carolos laissent traîner un ballon et Vaelen égalise. Le match se libère. Rahou en profite pour se démener. Autre cadre du FMC, Dujacquier tente, lui aussi, de dynamiter la rencontre. Le gaucher parvient à régler la mire après la demi-heure: 4-3. Eisden est moins réaliste et touche à nouveau le cadre de buts carolos. Rahou, peut-être jaloux, y va de son geste acrobatique habituel pour creuser l’écart. Il enchaîne une poignée de secondes plus tard pour faire basculer la rencontre définitivement. Il tente un nouveau rétro sans réussite. Eisden passe en mode gardien volant mais de manière maladroite. Aït Salah réduit pourtant l’écart à la 39e. Dujacquier fixe le score à 7-4. Mission remplie pour Charleroi.