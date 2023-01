Le FMC Charleroi n’arrive toujours pas à trouver la bonne carburation. La semaine passée, contre un concurrent largement à sa portée, il a laissé filer de nouvelles unités précieuses. Un nouveau revers qui a repoussé les Carolos dans le Top 5, à sept unités de son concurrent, le Futsal Team Charleroi. "L’air de rien, on perd du terrain, au fil des semaines, explique Valentin Dujacquier, le défenseur. Cette saison, il va falloir sortir les grands moyens pour accrocher les play-off. Tous nos adversaires prennent des points. Nous, on n’arrive pas à enchaîner deux prestations positives. On a une des pires défenses de la série. Il est grand temps de se réveiller. Si c’est pour terminer la saison régulière à la septième place et jouer un gros directement, ce n’est pas la peine. On doit améliorer notre jeu et notre classement."

Avec ou sans Omar

La semaine dernière, les Carolos devaient se passer des services d’Omar Rahou, leur meilleur joueur et buteur. "Quand il manque Omar, on le sent, on le voit. Il y a un My Cars avec et un My Cars sans Omar, c’est une réalité."

Ce vendredi, à la maison, Charleroi devra montrer un visage plus conquérant. Eisden Dorp, le sixième compte un point de moins que les Carolos. C’est dire l’importance de cette rencontre. "On doit le gagner ce match. On aura la chance de récupérer Omar et, j’espère, que l’on pourra lancer Ouadi. Avec eux deux et Abdelali qui fait du bien, je pense qu’on a nos chances, même si on devra se passer des services de Qoli."