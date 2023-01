Une grande fête du volley carolo !

« Un match à la fois »

Du côté d’Ugo Blairon, on continue à travailler: "On prend un match à la fois. Certes, ce derby reste spécial, ça amène des gens et son lot de trucs, c’est sympa. Maintenant, nous ne sommes pas favoris il faut voir les choses en face. On est actuellement en train de chercher notre second souffle. Nous avons connu une belle période avec la Coupe d’Europe mais là, nous devons retrouver nos forces après les bobos passés. Nous ne sommes pas dans une bonne passe donc nous allons déjà essayer de bien jouer ce samedi. Il faudra montrer de belles choses, même si nous ne gagnons pas. Charleroi a une équipe à la hauteur de son investissement et nous ne pouvons pas vraiment rivaliser je crois. Toutefois, on ne va pas à Charleroi pour jouer une rencontre amicale. Ce n’est pas ce que j’ai dit. Nous allons seulement profiter de cette rencontre pour retrouver notre jeu et se préparer aux rencontres qui nous attendent par la suite."

Peu importe le résultat, ce sera une magnifique fête pour le volley carolo, wallon et même belge !