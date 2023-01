Charleroi accueillera Hasselt ce soir pour commencer le deuxième tour en Superdivision. Cette rencontre pourrait permettre aux Villettois de relancer leur saison sur la même base que lors de la première partie de championnat. "Nous sommes là où nous méritons d’être, juge Christian Blondeau, le responsable sportif du matricule H001. Nous sommes cinquièmes. C’est logique par rapport aux forces en présence. Nous avons même pris deux points d’avance sur le Logis Auderghem. Nous avons battu toutes les équipes à notre portée. Nous aurions pu revendiquer un partage face à la Castellinoise mais elle jouait sans Mendes. Donc notre objectif, lors de ce deuxième tour, sera de conserver cette cinquième place."

Il faudra donc battre Hasselt qui n’a remporté que deux rencontres cette saison et que la Villette a battu 1-5 à l’aller. Il n’y aura donc pas de révolution dans l’effectif carolo pour ce soir. Clément Chobeau sera épaulé par Xavier Wats. Reste à savoir si Francisco Ruiz Rodriguez sera de la partie. Il est blessé au poignet et il reste incertain pour ce duel face aux Limbourgeois. Ce serait, en cas de forfait, à Christian Blondeau ou à Oleg Danchenko de pallier l’absence de leur Espagnol. On verra aussi quelle équipe les Limbourgeois aligneront. "Ce ne sera pas la même chose se Toriola sera présent ou s’il sera remplacé par Telo, qui évolue en double appartenance. Il y a une énorme différence d’expérience entre les deux joueurs."

La saison 2022-2023 semble déjà être une réussite. Il faut donc déjà se pencher sur la prochaine campagne. La priorité sera de faire resigner Clément Chobeau. Le Français a convaincu toute la Villette pour sa première saison au sein du club. "Toutes les parties ont envie de continuer l’aventure, pointe Christian Blondeau. On devrait donc trouver rapidement un accord pour une prolongation." Il faudra, ensuite discuter avec Francisco Ruiz Rodriguez et, le très jeune, Xavier Wats. "Xavier a progressé cette saison mais il ne parvient pas encore à se libérer en Superdivision pour atteindre le niveau qu’il atteint en compétition internationale dans sa catégorie d’âge. Il vient juste d’avoir 17 ans. Son deuxième tour sera donc probablement meilleur."