Charleroi à la sauce « Pippo »

Plus de 450 places

Au niveau des repas, la jeune femme continue: "Nos partenaires seront reçus au sein de notre hôtel partenaire à Charleroi. Une réception spéciale est organisée pour l’occasion. Aussi, Sylvain Renna et son équipe de bénévoles recevront les VIP dans l’espace consacré à ces personnes dans la salle Ballens. Je pense que tout le monde y trouvera son compte (rires). Je tiens tout particulièrement à remercier nos bénévoles qui seront pour beaucoup dans la réussite de cette grande propagande pour le volley carolo."

"On attend plus de 450 personnes, la salle va être comble, c’est du jamais vu je crois. Des clubs de la région et même de plus loin, comme Ciney ou encore Floreffe seront présents. Il y aura aussi le kop de Tchalou… évidemment !", conclut gaiement Marie Mustin.