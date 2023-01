Vacillant, le challenge de Hainaut a tenu

Le nombre de courses pour 2023 est monté à 35. L’objectif annoncé est de refranchir la barre des 700 inscrits au challenge. La région du Centre est celle qui regroupera le plus d’étapes mais Charleroi et la Thudinie ne sont pas oubliés. Dès le dimanche 19 février, il y aura le Running Day de l’institut Jean Jaurès à Marcinelle avec des départs en matinée et un parcours réputé plutôt facile. Ensuite, les ruelles d’Anderlues accueilleront les runners le samedi 1er avril. Une semaine plus tard il y aura le grand retour des Foulées Filamarchoises. L’an dernier les organisateurs n’avaient pas manqué leur incompréhension au fait qu’elles ne faisaient pas partie des 26 manches. La participation avait drastiquement chuté. Cette année Forchies figure donc bien au programme.

La samedi 22 avril il faudra se dédoubler puisque deux manches figurent au programme: le jogging "Ensemble avec les personnes extraordinaires" à Marcinelle et le jogging de l’ancienne abbaye de Soleilmont à Châtelineau. Deux courses du même challenge à la même heure (15 h 00), ce doit être une grande première dans l’histoire des challenges de course à pied ! Les deux épreuves étant organisées dans le cadre d’événements spécifiques regroupant d’autres activités, il n’a pas été possible de décaler l’un des deux. Pour ne pas faire de jaloux elles sont toutes les deux des courses "parrainées". À noter que la course castellinoise fait également partie d’un autre challenge, le Vals & Châteaux.

Une première à Merbes-le-Château

Le dimanche 11 juin sera organisée une toute nouvelle course à Merbes-le-Château. Parrainée elle aussi, elle se déroulera sur une distance unique de 8 km. Course qui a pris beaucoup d’ampleur, le jogging Tchalou des Ruelles est fixé au dimanche 27 août. Enfin, le jogging de l’athénée de Beaumont constituera, le samedi 25 novembre, l’avant-dernière manche du challenge.

Il est vivement conseillé de ne pas faire les 35 courses à fond pour éviter les blessures mais de sélectionner une dizaine d’entre elles parmi les courses "challenges" et courir les "parrainées" en mode relax. Pour être classé et recevoir un prix, le coureur doit participer à au moins 10 courses.

Infos: www.challengehainaut.be