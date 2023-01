Oncle d’une Dauphines mais thulisien…

Jean-François alias Jef dans le milieu du volley est connu pour sa loyauté envers le club de Tchalou. En effet, il suit les filles d’Ugo Blairon jusqu’à l’étoile turque s’il le faut. Jef s’est déplacé en CEV Cup avec l’équipe qu’il supporte depuis bien des années. Rien ne peu sembler arrêter la passion du monsieur, même pas les liens du sang: "Je suis effectivement l’oncle de Marine et de Camille Hannaert. Provenant d’une famille de volleyeurs, il était tout naturel que je me tourne vers ce sport… Après 2 ou 3 ans j’ai compris que les sports collectifs ce n’était pas moi (rires). J’ai commencé à suivre mes nièces à Chapelle et notamment la “génération dorée” dont Camille faisait partie. Je n’étais pas spécialement supporter au début mais, aux fils des années, j’attendais les samedis soirs pour aller voir Tchalou jouer. Je me suis fait énormément d’amis et je ne me vois pas arrêter de me rendre à la Shape & Go Arena. Je vais d’ailleurs souvent voir la deuxième équipe du club. C’est ma famille du weekend. Il m’arrive de continuer de suivre la carrière de Camille à Charleroi… quand le calendrier de Tchalou me le permet !"