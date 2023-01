Charleroi écarte deux concurrents directs

Au retour des vestiaires, le Futsal Team Charleroi a passé la seconde. Il a opté pour la tactique du gardien volant. Herentals fut rapidement dépassé. Le score a grimpé à 4-0. Malgré un but des visiteurs, les gars de la Garenne n’ont jamais dû s’inquiéter. Au final, ils ont pu signer un succès probant, 7-1. "C’est une belle victoire qui est le fruit d’un long travail. Tout n’est pas encore parfait, mais le noyau évolue bien. On sent l’envie du groupe d’aller vers l’avant. La route est encore longue. Mais on doit maintenir le cap jusqu’au terme de la saison."

Grâce à sa victoire, le Futsal Team Charleroi s’est isolé à la troisième place du classement, juste derrière Anvers. Par contre, ses concurrents accusent désormais six et sept points de retard au général. "On a pu creuser l’écart, c’est le plus important. On doit éloigner nos adversaires et regarder vers le haut."