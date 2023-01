Un joyeux retour d’Aymeric Thibaut à Châtelet

Et il en faut pour effacer la frustration d’un 3-0 même pas salé. "Nous sommes rendu les choses faciles. Nous aurions pu mener après 10 secondes. Nous avons, ensuite, inscrit deux buts rapidement et un troisième avant la pause. C’était le scénario idéal. On a plus souffert en deuxième période mais nous n’avons rien lâché. Comme nous l’avons démontré face à Tamines, nous sommes bien mentalement en ce moment." De quoi envisager une montée ? "Ce serait bien pour un club qui travaille bien mais nous savons que nous devons continuer à travailler. On doit se remettre en question chaque semaine."