Olympic: repartir vers une nouvelle série de victoires

Je jette un coup d’œil sur la droite et je vois deux joueurs décalés, je m’attends à un centre en retrait alors j’anticipe et il a le bon geste pour la placer au fond du but, avec un demi-crochet qui me met dans le vent. Je suis fâché sur la défense car le joueur fait une course de cinquante mètres balle au pied sans être gêné donc trop facile pour lui. On doit commettre la faute professionnelle pour éviter cela, c’est un manque de maturité.

Une belle série qui s’arrête du même coup…

Oui, une série de douze matches sans défaites et c’est à nous de se remobiliser pour une nouvelle série. On sortait d’une victoire contre le leader et peut-être étions-nous sur notre petit nuage. Mais voilà on oublie Visé on est motivés et on repart vers une nouvelle série de douze je l’espère !