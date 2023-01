Face à une formation pleine d’avenir mais encore fébrile, les joueurs de Brunehaut ont fait jouer leur expérience durant toute la rencontre. Dans un premier temps en faisant preuve de patience et ensuite, en activant la vitesse supérieure pour ne laisser aucune chance à son adversaire. Au repos, le marquoir indiquait 3-0 avec des buts de Echcharoui, Ahdach et Himpe. À la reprise, les joueurs d’Aurélien Depretz, T2 local, enfonçaient le clou jusqu’à 7-0 avant de se relâcher au terme d’une partie qu’ils ont largement dominée. "Face à cette jeune équipe, on a d’abord été patient, faisant tourner le cuir. Il a fallu ce premier but pour se libérer définitivement car, par la suite, on a toujours pris le dessus. Thulin a souvent essayé de jouer à cinq avec leur gardien qui montait dans le jeu mais n’était pas au point. On a su en profiter pour inscrire des buts alors qu’il était sorti de son but. En seconde mi-temps, quand le score était acquis, on a fait tourner l’effectif tout, bossant des phases, aussi avec un gardien volant."

Grâce à ce succès, Brunehaut s’affiche plus que jamais en tant que grand favori pour la montée à l’échelon supérieur. "On va jouer deux matches très importants dans les deux semaines à venir. Le premier à Cuesmes ce vendredi et ensuite, on va recevoir Eagles Brussels, le deuxième classé. Si on arrive à bien négocier ces deux matches, on pourra dire qu’on sera bien partie pour le titre." En attendant, il faudra faire le boulot.

Ares Bruxelles – Frasnes 7-8

Les troupes de Gaby Ouanane ont réalisé une prestation de taille, allant chercher les trois points chez le troisième. Un succès qui s’est vite dessiné. Après un quart d’heure, Leleux, Ouchen et Paternotte avaient donné le ton à la rencontre. Pourtant, malgré une excellente mise en route, les visiteurs permettaient aux locaux d’inverser totalement la tendance jusqu’à 4-3. Finalement, Paternotte remettait les deux équipes à égalité pour le retour aux vestiaires. À la reprise, le chassé-croisé se poursuivait sans relâche. Vandendooren par deux fois, Leleux et Ouanane permettaient aux Frasnois de s’offrir un succès de prestige face à un cador de la N3 qui n’avait plus connu la défaite depuis l’automne. "C’est une grosse perf réalisée face à cette formation qui restait sur de gros résultats. C’était la seule équipe à avoir battu récemment les Eagles, les deuxièmes. La semaine dernière, on avait réalisé le même genre de prestation chez les Bruxellois mais ici, l’on revient avec les trois points."

L’année de reconstruction se passe bien à Frasnes. Le club a su rebondir après une année de réflexion bien utile finalement. Cette réussite, on le doit en partie à l’entraîneur Gaby Ouanane qui a su apporter sa vision du futsal mais aussi à son compère de toujours, son T2 Jonathan Delvaux. Duo complémentaire qui marche à merveille, comme le souligne Gaby: "Son apport à mes côtés est essentiel dans notre réussite. Ensemble, on fait du bon boulot. J’ai confiance en lui et il me le rend bien. En plus, quand il est un peu trop énervé, j’arrive à le calmer. Et l’inverse est vrai aussi…", sourit-il.

Pet. Anderlecht – Leuze 3-1

Joué dans un contexte particulier, le match a tourné à l’avantage des locaux qui menaient 1-0 au repos. Les Leuzois, qui affichaient pourtant de la bonne volonté, ont galvaudé des occasions franches qui auraient pu leur permettre de prendre au moins un point. Mais le climat était tellement détestable qu’il valait mieux revenir bredouille d’un déplacement à oublier au plus vite. "Ce n’était pas évident, on s’est fait insulter durant toute la rencontre. L’arbitre n’osait pas prendre ses responsabilités, était sans réaction face à l’évidence, expliquait le coach Olivier Lefebvre. En ce qui nous concerne, je regrette juste les trois buts encaissés sur des erreurs individuelles… Sinon, je n’ai rien à reprocher aux joueurs. Il n’y a pas de leçon à retirer du match."

Déforcés, en méforme depuis plusieurs matches, les Leuzois ont étoffé leur groupe durant la coupure hivernale. "On a bien recruté et j’en suis ravi. On a pu à nouveau s’entraîner correctement, ce qui laisse entrevoir une bonne suite. Ici, le contexte du match était spécial mais je suis confiant. On est bien partis pour se ressaisir."