Cartes jaunes: Meziani, Cagnina, Venezia.

Buts: Cortvrint (1-0, 5e), Heddadji (2-0, 16e).

PÉRUWELZ: Lelièvre, Hennebicq, Saval, Guelton, Delys, Hostens (90e Debruxelles), Andry (19e Leleux), Meziani (69e Bah), Wattier, Heddadji, Cortvrint (80e Gahungu).

RANSART: Minsart, Castellana, Yedoh, Crocco (38e Hemal), Venezia, Cagnina, Prévot, Gnapka, Courtin Silva, Micelli, Zidda (85e Dufer).

Une erreur de Minsart dans son rectangle profite à Cortvrint dont le pressing est synonyme de but d’ouverture. On joue à peine depuis cinq minutes. Péruwelz avait le bon goût de poursuivre sur sa lancée. Une remise en touche isolait Heddadji dont le tir brossé ne laissait aucune chance à Minsart.

Ransart accusait le coup et ce n’est pas le coup franc de Miceli qui le relançait. Après un essai non cadré de Cortvrint, Lelièvre gagnait un duel d’homme à homme avec Gnakpa. Cortvrint d’un côté et Cagnina de l’autre donnaient du travail au portier respectif sans changement au marquoir avant la pause.

Si Ransart dominait la seconde période, c’est Wattier qui passait près du 3-0 mais un défenseur dégageait à même la ligne. Les contres péruwelziens et la domination ransartoise ne payaient pas.

Le but de Yedoh était annulé pour hors-jeu avant que Lelièvre ne sauve les meubles et avant d’être sauvé par sa transversale, le zéro étant préservé dans le camp local. Belle réaction des Péruwelziens qui se remettent sur les bons rails après une période plus difficile.