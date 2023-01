Monceau 11 - Roux 0

Après les dix buts encaissés à Forchies, Roux en a encore pris 11 hier. Bucciarelli et Petriello ont inscrit un triplé, alors que Willem (2), Kocak, Cataldo et Ozyurt ont aussi marqué.

Péronnes 1 - Forchies 4

Déforcé et cueilli à froid, Forchies s’est repris en main pour l’emporter grâce à Sasa, Gaoua (2) et Volpe.

Marbaix 4 - Snef 4

Mené 0-1 et 1-3, Marbaix recolle au score grâce à Gilson, Balsamo et Genicot avant de prendre l’avantage par Fournaux. "C’est le délégué de Snef qui a arbitré. Il accorde le but du 4-4, alors que deux joueurs sont hors-jeu", enrage l’entraîneur Jeremy Motte.

Goutroux 1 - Carnières 7

Malgré l’égalisation de Goutroux, le leader a maîtrisé son sujet avec Nlambi (2), Debaise (2), Ramdani, Navez et Bouchez comme buteurs.

Trazeg. Sp 1 - Courcelles 2

Alors que son équipe est menée 1-0, Youri Kabeya a tenu un discours de vérité au repos: "J’ai dit que je remettrais ma décision, si on perdait". Ses joueurs ont vite réagi et le doublé de Cakir, tout comme la prestation du U19 Allegro, a renversé la situation.

Gouy 3 - Buvrinnes 2

Mené à deux reprises, Gouy a égalisé via Di Mezzo et Termolle. Dans les arrêts de jeu, Hasselin lui a offert un succès important.